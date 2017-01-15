中職》桃猿效法羅德 春訓投手推廢輪胎
2017/01/15 16:59
Lamigo桃猿林柏佑推廢輪胎。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／屏東報導〕Lamigo桃猿連續2年選派教練與球員，前往日本參加羅德隊秋訓，收穫之一竟然是廢輪胎。
猿隊今年春訓為投手加入新課程，投手們必須推著廢輪胎，在規定距離內完成直線與八字型的來回，每個人都操作到疵牙裂嘴、面紅耳赤，喘氣聲、哀嚎聲不時可聞。
總教練洪一中指出，羅德在秋訓或春訓都會安排這項訓練，可以加強投手背部與下半身的強度與力量，由於廢輪胎幾乎不用花錢就能取得，訓練效果不比上健身房差，所以決定引進。
Lamigo桃猿投手推廢輪胎。（記者徐正揚攝）
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