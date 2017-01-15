SBL》台啤宰達欣拚老三 蔣淯安復出首度得分上雙

〔記者林宗偉／桃園報導〕SBL今進行在桃園最後一天賽事，首戰由5連勝的達欣遭遇台啤，最終由台啤以70：58取得大捷，綠色軍團目前13勝9敗，如稍晚勇士對台銀輸球，就能夠並列第三，在農曆年前封關戰前，取得季後賽的好位置。

達欣首節靠著呂濟而的壓哨三分彈以21：18略佔上風，不過台啤旋即反撲，上半場結束時，便以40：32要回優勢，第三節時更一度領先多達19分，提早鎖定勝局。

台啤此役以洋將B.戴維斯拿18分最高，本土球員則是于煥亞14分最出色，蔣淯安則有10分進帳，這也是他傷後復出5戰以來，首次得分上雙。

蔣淯安。（資料照，記者林正堃攝）