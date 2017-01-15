SBL》台啤宰達欣拚老三 蔣淯安復出首度得分上雙
2017/01/15 17:02
〔記者林宗偉／桃園報導〕SBL今進行在桃園最後一天賽事，首戰由5連勝的達欣遭遇台啤，最終由台啤以70：58取得大捷，綠色軍團目前13勝9敗，如稍晚勇士對台銀輸球，就能夠並列第三，在農曆年前封關戰前，取得季後賽的好位置。
達欣首節靠著呂濟而的壓哨三分彈以21：18略佔上風，不過台啤旋即反撲，上半場結束時，便以40：32要回優勢，第三節時更一度領先多達19分，提早鎖定勝局。
台啤此役以洋將B.戴維斯拿18分最高，本土球員則是于煥亞14分最出色，蔣淯安則有10分進帳，這也是他傷後復出5戰以來，首次得分上雙。
蔣淯安。（資料照，記者林正堃攝）
相關新聞
- SBL》爲季後賽而生的男人 高炮塔陳子威宣佈退休
- SBL》璞園4人得分上雙 賞台銀八連敗
- SBL》B.戴維斯「雙二十」無用 裕隆退台啤升至第二名
- SBL》布拉、周儀翔聯手出擊 達欣痛宰勇士穩龍頭
- SBL》B.戴維斯、于煥亞合拿35分 台啤輕取金酒
推薦新聞
-
中職》春訓報到 陳俊秀減重約10公斤2017/01/15 17:10
-
HBL》輸球的強恕誓言再起！ 后綜將與東山搶搭最後一班8強列車2017/01/15 16:39
-
網球》謝淑薇為籌取教練費 不打台灣公開賽2017/01/15 16:25
-
中職》揮棒速度快卻難開轟 梁家榮坦言以前怕出局2017/01/15 15:59
-
中職》傷勢復原中 藍寅倫拚趕上開季2017/01/15 15:46