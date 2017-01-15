中職》獅隊談薪完成9成 有機會本周公布

潘武雄。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅尚未公布薪事，但領隊蘇泰安表示已完成90%，有機會本週公布加薪球員的合約，其中包括最受注目的潘武雄。

獅隊在8日率先開訓，蘇泰安當時表示已完成75%的談薪工作。經過一週的努力後，蘇泰安說已談妥9成，只剩潘武雄、劉芙豪等人尚未達成共識，但強調，「差距已有在縮小，拚拚看接下來這周可否談定。」

由於獅隊只會公布加薪球員的合約，因此包括潘武雄、鄭鎧文、羅國龍、林志祥等人都可望公布。其中潘武雄去年季後並未行使自由球員權利，選擇繼續待在獅隊，也有機會拚得第4紙複數年合約，月薪能否從去年37萬，朝50萬邁進，則是關注焦點。

在球員補強部分，獅隊在確定簽下陽建福之後，本土球員的補強已暫告段落。3名洋投目前已確定布魯斯回鍋，他預訂2月來台，另一名定位終結者的洋投有機會今、明簽約，還有一名先發洋投則是「2選1」階段。

劉芙豪。（資料照，記者陳志曲攝）