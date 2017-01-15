SBL》李恩轟18分21籃板沒能復仇 台銀輸勇士吞9連敗
2017/01/15 19:16
富邦貝隆與台銀李恩攻防。（記者林正堃攝）
〔記者林宗偉／桃園報導〕SBL今晚最具噱頭的賽事當數勇士對台銀之戰，洋將李恩本週才遭勇士無預警釋出，想不到3天就受前東家台銀垂愛，如今冤家碰頭，他雖然飆出18分21籃板，可惜球隊還是55：67吞9連敗，無緣復仇成功。
台銀開賽就打得兇猛，首節13：11略佔上風，次節也能壓著勇士打，上半場結束前雖然遭林書緯投進壓哨球，仍以28：27保有優勢。
不過易籃後戰局發生變化，勇士在第三節結束時，反倒以42：38領先，之後更拉出12分差優勢，儘管台銀最後展開犯規戰術，試圖尋求反攻機會，還是無法如願。
勇士此役以洋將貝隆拿17分15籃板表現最出色，林書緯則拿全隊最高的19分。
富邦林書緯上籃得分。（記者林正堃攝）
台銀李恩飛身灌籃。（記者林正堃攝）
富邦林書緯拉桿上籃。（記者林正堃攝）
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