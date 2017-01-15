NBA》76人不敵巫師中止三連勝 恩比德：感謝球迷支持
2017/01/15 20:15
（翻攝自Instgram）
〔體育中心／綜合報導〕七六人因為恩比德（Joel Embiid）的加入，不但帶動了球隊的風氣，他常常在社交軟體上的發文，也累積了許多粉絲。今日他因球隊的規劃未上場比賽，在巫師以109：93擊退七六人後，他仍開心曬出與粉絲的大合照。
恩比德在社群軟體上寫道：「世界上最棒的粉絲，遠到華盛頓支持我們，我們真的非常感激。」
本季是恩比德的菜鳥賽季，在上場時間被限制的情況下，場均23.5分鐘，仍能繳出19.6分、7.6籃板、2助攻的亮眼成績。
恩比德。（USA Today）
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