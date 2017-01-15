HBL》姜肇軒19分率隊退后綜 東山首度進軍8強

東山高中（黑衣）在外卡戰中擊敗對手后綜高中挺進八強。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕東山高中今以逸待勞碰上一日二戰的后綜高中，靠著姜肇軒轟19分與白曜誠17分進帳，第四節更讓對手僅9分進帳，終場以79：63勝出，搭上8強最後一班列車，更是校史首度進軍8強。

后綜此役首節打完是21：14領先，想不到第二節、第四節進攻卻大當機，也讓東山得以進軍8強，東山教練廖覎鋕表示，「半場打完我就告訴球員，這是一場馬拉松式的比賽，好好將第23節、第24節打好，這一切都很辛苦，但我也完成球員的夢想了。」

姜肇軒是當初廖覎鋕離開南湖時，唯一願意轉學至東山發展的球員，他說：「若待在南湖不一定有機會上場，不如來東山試試看，相信教練對我的訓練，如今總算是苦過來了。」

作為東山頭號大將的白曜誠坦言，賽前相當緊張，畢竟這場比賽若輸了，也就代表自己整個高中生涯將劃下句點，還好最後有抓到比賽的感覺，整體表現才能漸入佳境。

8強球隊今日全數出爐，由松山高中、能仁家商、南山高中、泰山高中、高苑工商、南湖高中、東泰高中與東山取得門票，8強戰將於2月5日於新莊、板橋體育館點燃戰火，最終將誕生4隊能前進小巨蛋繼續追夢。

東山高中姜肇軒運球伺機發動攻勢。（記者黃志源攝）

東山高中白曜誠運球伺機發動攻勢。（記者黃志源攝）

東山高中姜肇軒遭包夾試圖突圍。（記者黃志源攝）

東山高中邱子軒帶球上籃，后綜高中楊淯凱高舉手防守。（記者黃志源攝）

東山高中（黑衣）在外卡戰中擊敗對手后綜高中挺進八強。（記者黃志源攝）