日職》無150火球 和田毅的速球揮空率洋聯最高（影音）

〔體育中心／綜合報導﹞「投打二刀流」大谷翔平去年飆出最快165公里的速球，他的「火球」頻頻讓打者揮空。但實際上太平洋聯盟投手之中，速球揮空率最高的球員，竟是軟銀左投和田毅。

日媒《Full Count》報導，和田毅在去年球季最快球速為147公里，雖然沒有150公里的球速，但他的速球卻讓打者頻頻揮空，揮空率高達10.7％，在達到規定局數的投手之中排在首位。

和田毅因投手姿勢、擅於「藏球」、加上速球尾勁，讓打者難以掌握，而去年富士電視台播出的《2016職棒選手100人票選-變化球部門》中，有一名選手投票給和田毅，原因是他的速球尾勁會讓打者感覺是變化球。和田毅上季從美國大聯盟回到軟銀，繳出15勝5敗，防禦率3.04的成績。

第二名是西武獅左投菊池雄星，擁有超過150公里球速的他，其速球揮空率為7.7％，去年最快曾飆出156公里的速球；第三名則為樂天王牌投手則本昂大，他的速球揮空率為7.4％，去年也曾飆出156公里的速球。

大谷翔平上季速球的揮空率為11.2％，但因投球局數未達規定局數，因此未列入統計。

和田毅。（資料照，記者劉信德攝）