NBA》遭籃網釋出轉戰土耳其 班奈特盼磨練自己
2017/01/15 21:50
班奈特。（圖片取自Fenerbahçe Basketbol）
〔體育中心／綜合報導〕前NBA狀元班奈特（Anthony Bennett）日前遭到籃網釋出，今日稍早，他抵達土耳其並表示，已經準備好要延續他的籃球夢。
「我很高興我能到這裡。」班奈特抵達機場時提到，會選擇加入土耳其籃球強權費內巴切（ Fenerbahce），是因為他非常相信教練奧布拉多維奇（Zeljko Obradovic）的能力。
「他是一位很棒的教練，我相信透過他的訓練能挑戰自己的極限，並成為更好的球員。我想我們之間將會有一段很棒的關係。」班奈特說道。
他也接著表示，已經準備好面對歐洲的比賽，「我會用最好的方式在球場上打球，我知道我替一個很重要的球隊打球，我會盡力去做到最好。」
本季班奈特在籃網期間，上場時間11.5分鐘，場均可獲5分、3.4籃板成績。
班奈特。（資料照，美聯社）
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