SBL》終於贏璞園了！金酒終止跨季對戰23連敗
2017/01/15 21:40
金酒陳冠全拉下籃板球。（記者林正堃攝）
〔記者林宗偉／桃園報導〕從第10季至今對戰璞園從未贏過的金酒，今晚以86：65取得大捷，終於把對戰連敗紀錄就此停在23場，同時也以5勝17敗追平台銀戰績，不必孤單守住「爐主」之位，農曆年後更有機會衝擊季後賽席次。
璞園先前對台銀曾締造跨季對戰24連勝的聯盟紀錄，儘管這個球季遭到「破功」，橘色軍團至今還是沒讓金酒越雷池一步，只是今晚開賽出師不利，首節就以17：23落後，上半場結束更被拉出19分差距。
易籃後，金酒沒有放鬆攻擊火力，第三節就一度領先達26分，提前鎖定勝局，全隊以菲爾普斯砍下22分最高，本土則是陳冠全18分最出色，至於預計要休息至農曆年後的林韋翰，此役歸隊繳出4分7籃板3助攻。
金酒林力仁。（記者林正堃攝）
璞園吳岱豪上籃得分。（記者林正堃攝）
璞園吳家駿拉桿上籃。（記者林正堃攝）
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