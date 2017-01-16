日職》交流賽洋聯屢佔上風 橫濱教頭：央聯火球投手太少
2017/01/16 07:08
大谷翔平。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導﹞日職自2005年實施的「跨聯盟交流戰」後，太平洋聯盟經常取得對戰優勢。橫濱DeNA監督拉米瑞茲（Alex Ramirez）認為，央聯缺乏150公里以上的投手是主因。
自2005年開始，實施「跨聯盟交流戰」12年以來，洋聯球隊有11年對戰成績佔上風，央聯球隊僅在2009年取得唯一一次的對戰優勢。
日媒《Full Count》報導，拉米瑞茲指出，洋聯6支球隊陣中擁有150公里以上的投手，各隊至少都有3至4位，反觀中央聯盟各隊最少只有1位。他認為，洋聯打者習慣剛猛速球，但對央聯打者而言卻是苦手。
而洋聯的投手中，以「投打二刀流」大谷翔平的速球最出名，他去年季後賽對上軟銀時，曾投出165公里的火球。
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