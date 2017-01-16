NBA》明日「雙士」戰鑲金 票價竟喊到164萬！

騎士與勇士之戰太吸金，票價水漲船高。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明日東、西強權騎士、勇士將迎接本季第二次交手，「雙士大戰」已成近年NBA最具看頭的對戰組合，連續2季在總冠軍賽碰頭，場外的口水戰同樣精彩，根據外電報導，有球迷不惜一擲千金，花費52088美元（約新台幣164萬元）的高價只為目睹兩隊再戰。

據知名記者Darren Rovell文中指出，有位球迷在美國電子票務網站Stubhub上一口氣買了4張場邊席位，平均一張得耗費13022美元，比起原本勇士主場票價的79.8美元（約2521新台幣），足足飆漲了163倍。

上次的耶誕大戰騎士靠著「少主」厄文（Kyrie Irving）的關鍵單打以109：108在主場拿下勝利，但值得一提的是，本季勇士在主場的21場比賽裡，僅吞下3敗，騎士想延續自總冠軍以來的4連勝，勢必將面臨更大挑戰。