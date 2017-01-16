NBA》主題日LIN缺陣送娃娃 火箭教頭：可以換髮型嗎

籃網主場贈送林書豪搖頭公仔。（取自籃網推特）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今在主場對決火箭，雖然台裔後衛林書豪仍因傷缺陣，依舊照常舉辦主題日並贈送搖頭公仔。

林書豪轉戰籃網後飽受傷勢所苦，本季至今只出賽12場，去年12月中旬好不容易復出，26日對黃蜂一戰又再度因左大腿肌腱拉傷缺席，且尚無回歸時間表。

今日對火箭的比賽，籃網特別贈送林書豪專屬搖頭公仔，作為介紹台灣文化主題日的一環，紀念首位美國出生的台裔球員。火箭總教頭丹東尼（Mike D'Antoni）還打趣的問，搖頭娃娃能不能像真人書豪一樣隨心所欲改變造型。