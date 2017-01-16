NBA》忠誠！柯瑞向勇士示愛：很難想像我離開
2017/01/16 07:57
柯瑞今年將成市場上的頭號大魚。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）今夏將成市場上最重量級的自由球員，對去年才網羅杜蘭特（Kevin Durant）的勇士來說，要留住這位招牌球星恐怕並非易事，因為以柯瑞近幾年的表現來看，年薪1200萬美元的身價勢必翻倍成長。
面對未來充滿不確定性，柯瑞今受訪對勇士表示忠誠，他說：「現在沒有理由能讓我離開這裡，這裡就是最適合打球的地方，灣區球迷真的太棒了，我們的球隊組織也是頂尖，而且每年都在各方面卓越的發揮競爭總冠軍。」
不過柯瑞也說，現在談這些還太早，他表示會以能專心打球並有適當發揮空間做為優先考量，若是有奪冠希望的球隊當然更好，外界預估柯瑞可望從勇士獲得一份2億美元（新台幣64億元）的天價合約。
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