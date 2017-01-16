NBA》受夠輸球扛責任？甜瓜恐離隊加盟三強

安東尼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近日尼克隊內喧嘩不斷，自羅斯（Derrick Rose）上演失蹤後，又再因老大「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的交易傳聞引發茶壺內的風暴。

根據外電報導指出，安東尼對於交易一事慢慢軟化，原本握有交易否決權的「霸王條款」可能鬆動，因為安東尼已經厭倦一再輸球，而所有矛頭全部指向甜瓜，據撰文的專欄作家Charley Rosen指出，快艇、湖人及騎士可能都在選擇內。

Charley Rosen點出羅斯、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）及安東尼的化學效應算是失敗，「顯而易見的，KP是球隊的未來，他有態度，在攻防兩面都成為尼克倚重的球員，勢必成為全明星。而羅斯呢？羅斯在尼克顯然不開心，不然他又怎麼會向總帥抱怨防守問題。」

本月12日，尼克與76人的比賽中，安東尼在第四節完全沒有觸球，最後尼克以97：98遭對手絕殺，文中指出，巔峰已過的安東尼開始逐漸下滑，越來越少的得分、關鍵時刻難以發揮，想奪冠的甜瓜或許該考慮交易一途。

今年32歲的安東尼本季場均可繳出22.1分、6.1籃板、3.2助攻，尼克目前以18勝23敗的戰績排在東部第10。