NCAA》領先19分還要「空中接力」 教練氣炸衝上場



〔體育中心／綜合報導〕團隊競技運動在場上講求互助與尊重，尤其在學生運動更重視運動道德，昨日NCAA印第安納大學對上羅格斯大學的比賽中，有名大一菜鳥便做了最壞示範，讓主帥Tom Crean顧不得場邊裁判，大為光火衝上球場訓斥子弟兵一頓，這段影片隨即在社群網站瘋傳，引起討論。

比賽最後5秒，印大領先對手多達19分，但搶下防守籃板的菜鳥控衛格林（Devonte Green）竟快速推進前場，還傳給二年級前鋒Freddie McSwain Jr，想合作此役最後一次的「空中接力灌籃」，但以失敗作收。

目睹此景的主帥Crean在槍響後氣得衝上球場，斥責兩人已拿下勝利，還要多此一舉、羞辱對手。