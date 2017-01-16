NBA》駭客搞鬼！前國王帥哥射手驚爆出櫃退休
2017/01/16 08:17
前國王隊球員佛雷狄特本季轉戰上海嗶哩嗶哩。（取自bleacherreport）
〔體育中心／綜合報導〕前國王隊球員佛雷狄特（Jimmer Fredette）本季轉戰CBA上海嗶哩嗶哩隊，昨晚他在推特上發表爆炸性宣言，將因出櫃追愛退出籃球界。
佛雷狄特在2011年NBA選秀第一輪第10順位被選中，5個賽季229場比賽前前後後效力過國王、公牛、鵜鶘和尼克，留下場均6分、1.4助攻和1籃板。今年27歲的他本季轉戰CBA表現亮眼，上月繳出場均39.6分、10.1籃板和4.3助攻，並連續2個月獲得Asia-Basket單月最佳球員殊榮。
雖然去年夏天佛雷狄特未得到NBA其他球隊的喜愛，但他在CBA拚戰有成，還幫助球隊三分球命中率大漲，有機會再度重返NBA，不過稍早他卻在推特上發表驚人推文，告訴球迷悲報，自己將因深愛的男友退出籃壇，幸好在短短2分鐘後佛雷狄特驚覺帳號被盜，趕緊發文澄清，也讓關注他的球迷鬆口氣。
佛雷狄特發表出櫃和退休宣言，事後澄清都是駭客搞鬼。（取自推特）
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