NBA》身價可望破64億 柯瑞：聽起來很瘋狂
2017/01/16 08:19
柯瑞。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）昨受訪談合約即將結束等問題，他表示自己沒有理由離開勇士，並回應了對於薪水的看法，也談了關於杜蘭特（Kevin Durant）的動向。
杜蘭特在去年夏天與勇士簽下1+1的合約，今年有機會重新簽約，柯瑞也分享他的看法，「我想他很享受在這裡跟我們一起打球的感覺，他也喜歡住在灣區，我想這都是讓他想留下的原因」，柯瑞表示，雖然他沒和杜蘭特詳談過這些問題，但看得出來他很希望能夠獲得長約留在這裡。
此外，根據新版的勞資協議，柯瑞有機會拿到超過2億美元（約新台幣64億元）的合約，「這聽起來很瘋狂，但我還沒去想這代表什麼，因為還有一段時間，我也還有很多事情沒完成。」
「一直以來我都是靠打籃球維生，能以此養家活口是件很棒的事情，而且我的職業生涯至今狀況都不錯，也希望我能維持這個狀態。」關於薪水，柯瑞也說到在2012年所簽下的4年4400萬美元合約，「我爸以前跟我說過，別去跟其他人比較薪水，要想的是你該如何善用這筆錢，如果我一直在這4年間去抱怨這4400萬，那我的生活才會出問題」。
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