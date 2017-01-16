NBA》有其父必有其子 「蹲馬桶罰球」後繼有人了（影音）
2017/01/16 08:39
〔記者石毓琪／綜合報導〕勇士傳奇球星貝瑞（Rick Barry）的「蹲馬桶」拋投後繼有人！日前他的愛子Canyon於比賽中站上罰球線，以一模一樣的罰球方式得手，外媒剪接父子倆影片對照，直呼「虎父無犬子」。
貝瑞生涯罰球命中率高達九成，1975年幫助勇士拿下西遷後首冠，並獲選冠軍賽MVP，而他最具代表性的「蹲馬桶罰球」還被複製到漫畫《灌籃高手》主人公櫻木花道成為經典，他的兒子Scooter、Jon、Brent、Drew都先後投入職籃。
除了Canyon完美承襲貝瑞的蹲馬桶罰球之外，火箭20歲新秀歐納庫（Chinanu Onuaku）生涯初登場也用了蹲馬桶罰球吸引全場目光。
勇士傳奇球星貝瑞。（取自FOX SPORTS）
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