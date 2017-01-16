MLB》響尾蛇補強捕手最軟的一塊 4800萬簽英內塔

〔體育中心／綜合報導〕亞歷桑那響尾蛇隊上週六簽下一名替補捕手，與英內塔（Chris Iannetta）簽了150萬美元（約台幣4800萬）的一年合約。

這位33歲的捕手去年在水手隊的打擊三圍.210/.303/.329、7發全壘打、24分打點。今日美國（USA Today）指出英內塔控制好球帶的技巧大不如前，防守能力衰退讓他成為評價墊底的捕手之一。

響尾蛇隊才剛以2年400萬美元（約台幣1.3億）簽下陳偉殷的前搭檔馬席斯（Jeff Mathis），馬席斯在去年蹲捕評價排名前20。英內塔的表現雖然不如馬席斯穩定，但響尾蛇仍對英內塔有很高的期望，希望新增的兩名捕手能與響尾蛇當家捕手赫爾曼（Chris Herrmann）組成堅強的防守陣容。

捕手英內塔（左）。（美聯社）