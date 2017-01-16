MLB》殷仔、瑪莎再相約 身旁愛妻更吸睛

陳偉殷和瑪莎再聚，這次還帶上彼此的愛妻。（取自五月天瑪莎臉書）

〔體育中心／綜合報導〕旅美左投陳偉殷和台灣天團五月天瑪莎是超級好朋友，昨（15）天瑪莎於臉書張貼與陳偉殷2對夫妻的合照放閃，卻意外地被「莎嫂」搶走焦點。

陳偉殷和瑪莎交情好，去年初殷仔就曾PO照寫道「與大明星一起吃飯！」陳偉殷不但在去年改用五月天《將軍令》當出場曲，年底的演場會還與老婆蔡意雯到場觀看演唱會。

昨天殷、莎兩人「一年一會」，這次身邊都多了佳人相伴，沒想到瑪莎難得公開設計師老婆謝葦怡閃照，意外奪走粉絲目光，除了引來MP魔幻力量鼓鼓留言「難道是傳說中的瑪麻！」，也有人說「原來莎嫂那麼漂亮」、「莎嫂好美噢！！能跟陳偉殷一起吃飯也好幸福」、「偉殷好帥」。

陳偉殷去年和瑪莎吃飯合照。（取自陳偉殷臉書）