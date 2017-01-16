MLB》現役預約名人堂 美媒評比朗神高居第3

鈴木一朗。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2017大聯盟名人堂結果即將在台灣時間19日公布。《FOX Sports》日前整理了現役球星有機會入選名人堂的名單，其中日籍球星鈴木一朗為第三名。

《FOX Sports》日前列出9名未來最有機會入選名人堂的現役球員。第一名是老虎重砲卡布雷拉（Miguel Cabrera），卡布雷拉曾2度拿下美聯MVP、打點王還有全壘打王，加上也曾在2003年時幫助球隊拿下世界大賽冠軍，生涯成績亮眼，67.9的WAR值（勝利貢獻值）居現役打者第四名。

卡布雷拉。（資料照，美聯社）

第二名則是天使重砲普侯斯（Albert Pujols），他曾3度拿下國聯MVP，也兩度幫助球隊奪世界大賽冠軍，WAR值為91.2，居現役球員冠軍。

普侯斯。（資料照，美聯社）

第三名為鈴木一朗，生涯累積超過3000安500盜，為表現最突出的日籍打者，他也曾在2001年拿下美聯新人王、MVP，10度奪下金手套獎，生涯成績不俗，WAR值為58.2，為現役打者第五名。

其他獲選的球員還包括遊騎兵老將貝爾崔（Adrian Beltre）、新球季改當太空人的貝爾川（Carlos Beltran）、巨人鐵捕波西（Buster Posey）及「神鱒」楚奧特（Mike Trout），有趣的是，楚奧特目前才25歲，為入選的球員中最年輕的一位。

投手的部分，入選的有「虎王」韋蘭德（Justin Verlander），道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）。

克蕭。（資料照，法新社）

韋蘭德。（資料照，美聯社）