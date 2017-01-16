NBA》真台灣之光！大支登籃網主場饒「台灣SONG」（影音）
2017/01/16 09:34
〔體育中心／綜合報導〕今日火箭作客籃網主場，主控林書豪雖繼續高掛免戰牌，但球場仍有熟悉的台灣面孔，來自台南的饒舌歌手「大支」，今晚受邀在「台灣之夜」活動表演，與電音三太子共舞，大唱成名曲「台灣SONG」。
此役是籃網首次舉辦「台灣之夜」，據外電指出，入場前1萬名觀眾皆可獲林書豪公仔，現場有來自美國各州的僑胞前來共襄盛舉。
另外，由於台北世大運將於8月登場，台北市政府特別派出宣傳大使熊讚到場宣傳，吸引紐約客目光，希望藉著本次的活動，讓國際能更瞭解台灣。
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