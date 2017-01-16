NBA》問候施洛德媽媽？ 小巨人反擊：他說謊，我們Level不同

湯瑪斯和施洛德賽後起口角衝突。（USA Today）

〔記者石毓琪／綜合報導〕日前塞爾提克作客老鷹，在湯瑪斯（Isaiah Thomas）關鍵一擊下，2分差帶走勝利，賽後施洛德（Dennis Schroder）指稱湯瑪斯對他大罵垃圾話，還咒罵他的母親，對此，湯瑪斯反控施洛德說謊，「他和我根本不同水平，我才懶得提他。」

湯瑪斯說道：「我不會去說別人媽媽怎樣，更不會談論別人家庭，所以不管施洛德說啥，100%是謊言。籃球場上我得競爭，會說垃圾話或做任何能讓球隊贏的事，但我不會扯到家人，甚至他說的咒罵他媽媽。」

湯瑪斯和施洛德的樑子在去年季後賽就結下，當時湯瑪斯在比賽中巴了施洛德的頭，後來被判違反運動道德犯規。這次又在賽後起爭議，講到氣憤處，湯瑪斯表示，光說謊這點，完全不想再談到施洛德這個人，「因為他甚至不在我的水平，我不想再關注這個人了。這完全不尊重我的人格，連我媽當晚都氣到打給我『你幹嘛！』，她知道我不會這麼做。」