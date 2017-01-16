NBA》籃網主場慘敗 丹東尼認為沒豪很傷

〔記者陳人齊／綜合報導〕籃網今天在主場舉辦台灣主題日活動，進場觀眾還可獲得林書豪的搖頭娃娃公仔，開賽前更邀請歌手大支、三太子精彩演出，現場還有台北世大運的宣傳活動，濃濃台灣味吸引近2000名台灣僑胞進場。

但林書豪因傷勢未癒無法上場，籃網最終以112：137慘敗給火箭，球星哈登（James Harden）再度轟下22分、11籃板、11助攻的大三元成績，火箭全隊共3人得分上20，6人得分上雙，大前鋒R.安德森（Ryan Anderson）飆進6顆三分球是全場最多。

籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）今天也高掛免戰牌，全隊僅在上半場能咬住比數，進入下半場籃網內外攻守都無法取得優勢，種下敗因，全隊由大前鋒布克（Trevor Booker）拿下最高的18分，先發控衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）上場24分鐘雖有8助攻，但得分卻是難堪的0。

賽後籃網教練亞特金森（Kenny Atkinson）對子弟兵的三分球命中率頗有微詞，他說：「我們在三分線上有許多空檔沒進，很明顯我們可以做更好的，這是我們要檢討的部分。」

火箭教練丹東尼（Mike D'Antoni）則認為林書豪沒上對籃網造成重大傷害，他說：「林書豪就是球隊大腦，他是球場上重要的指揮官，當他不在場上讓這一切變得很艱難。」

林書豪今天只能在場邊當啦啦隊提醒隊友。（美聯社）

哈登轟下大三元。（美聯社）

丹東尼認為林書豪沒上場對籃網來說是重傷害。（美聯社）