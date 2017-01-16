澳網》錦織圭五盤辛苦晉級 穆古魯莎負傷突圍
2017/01/16 12:13
穆古魯莎負傷上陣。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕澳網今天開打，世界排名第7的西班牙好手穆古魯莎（Garbine Muguruza）首輪面對紐西蘭艾拉柯薇琪（Marina Erakovic），以7：5、6：4直落二晉級次輪；亞洲一哥錦織圭（Kei Nishikori）則陷入五盤激戰，終場以5：7、6：1、6：4、6：7（6：8）、6：2拿下比賽。
穆古魯莎的首輪戰過程並不順利，在首盤最後要求防護員進場包紮，月初在布里斯本國際賽才因大腿傷勢在四強戰退賽，相隔十天傷勢似乎還沒痊癒。第二盤開始穆古魯莎一度陷入困境，對手艾拉柯薇琪連拿三局，直到第四局才重新適應包紮，連追六盤拿下勝利。
錦織圭輸掉第一盤後連追兩盤，第四盤搶7又錯失機會，最後一盤因對手非受迫性失誤連連順利贏得比賽。全場打出53個致勝球、上網得分率高達86%。
錦織圭首輪即陷入五盤大戰。（路透社）
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