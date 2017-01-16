NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今日火箭作客布魯克林，「大鬍子」哈登（James Harden）拿下23分、11籃板、11助攻的「大三元」成績，助火箭以137：112大敗對手，哈登表現固然出色，但在上半場的一次進攻卻讓大鬍子直接預約「俠客烏龍球」，影片在社群網站瘋傳，笑果絕佳。

影片中，哈登持球從弧頂切入，隨即遭到傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）與艾西（Quincy Acy）的包夾，哈登殺進油漆區後，三人隨即倒地、裁判響哨。

但從慢動作看，哈登切入的整個過程，防守者並未過度施壓，而且三人的上半身沒有明顯的肢體碰撞，讓球評不禁莞爾「這是一次三重假摔！（Triple Flop）」、「這畫面實在是太珍貴了，我的老天！」

網友也在推特的影片下打趣回應，「這三個人默契絕佳，不當隊友可惜。」「我這輩子沒看過三個人同時假倒的，本年度最佳好球無誤啊。」、「快筆記，LeBron。」