日職》目標三成打擊率 陽岱鋼練打「七變化」

（取自體育報知）

〔記者石毓琪／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼昨日到巨人球場自主訓練，練打時模仿歐力士中島宏之（舊名中島裕之），還學起羅德投手涌井秀章、水手日籍投手岩隈久志的投球動作，新球季目標放眼三成打擊率的他，除了用七種打擊變化練打188球，也期待和隊友坂本勇人、阿部慎之助討教打擊技術。

陽岱鋼昨日練打時刻意參考、模仿中島宏之的打擊方式，並分別用了正常、中島打法、中島跨步、虛觸實打、速球打擊方式、開放站姿和鐘擺打法等7種不同的變化練習，此外，陽岱鋼在傳接球時也模仿起岩隈久志、湧井秀章、田中將大、達比修有的動作，並藉由學習前隊友武田久、樂天投手岸孝之等人的投球方式來訓練身體適應不同狀態，以模擬實戰時用正確的方式傳球。

陽岱鋼在火腿時期即以揣摩內川聖一等強打的動作磨練打擊技巧，日前他也曾表示，很期待接下來和隊友坂本、阿部、龜井善行等前輩偷學打擊技巧。今年陽岱鋼轉戰巨人，也把新球季目標放在不動中外野和打擊率三成，他預計將在2月12日宮崎春訓時的紅白熱身賽首次著巨人球衣上場。