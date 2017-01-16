MLB》去年世界最狂火球 大谷翔平可排第三
〔體育中心／綜合報導〕美國網站《CheatSheet》近日整理出去年曾在大聯盟投出100英哩火球的投手進行排名，選出球速最快的11位選手，其中紐約洋基就有3人入選。
紐約洋基火球3本柱以查普曼（Aroldis Chapman）為首，還有先發的艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）以及未來的佈局投手畢坦西斯（Dellin Betances），查普曼去年曾飆出最快的105英哩火球居全大聯盟之冠，艾歐瓦迪則在先發時飆出101.6英哩火球，是去年先發投手的最快紀錄。
畢坦西斯去年最快球速高達101.2英哩，排名第7，大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）則是用101.3英哩的速球佔據排行榜第5名。
此外台灣球迷熟知的皇家投手范屈拉（Yordano Ventura）、馬林魚永遠的王牌費南德茲（Jose Fernandez）也都榜上有名，若加入去年同樣用火球改寫歷史的日職「二刀流」大谷翔平，165公里（約102.9英哩）的火球將擠下已轉往日職發展的卡米內洛（Arquimedes Caminero），登上第3名。
《CheatSheet》評選2016火球前11名（單位：英哩）：
查普曼（Aroldis Chapman）：105.0
卡布雷拉（Mauricio Cabrera）：103.2
卡米內洛（Arquimedes Caminero）：102.0
艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）：101.6
辛德加德（Noah Syndergaard）：101.3
翟爾斯（Ken Giles）：101.0
畢坦西斯（Dellin Betances）：101.2
馬丁尼茲（Carlos Martinez）：100.9
范屈拉（Yordano Ventura）：100.5
艾斯特維茲（Carlos Estevez）：100.4
費南德茲（Jose Fernandez）：100.2
大谷翔平（法新社）
查普曼（美聯社）
范屈拉（法新社）
費南德茲（美聯社）
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