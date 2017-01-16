MLB》曾4度拿下盜壘王 道奇克勞佛想退休？

克勞佛。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕曾四度拿下盜壘王的前道奇外野手克勞佛（Carl Crawford），若沒找到新東家，可能將在今年開季前退休。

現年35歲的克勞佛過去曾效力光芒、紅襪，並在2012年轉戰道奇，不過因為近兩年表現低迷，去年整季甚至僅出賽30場，繳出1成85打擊率、6打點的成績，今年6月遭道奇釋出。

外媒報導指出，光芒先前曾提出對克勞佛有興趣，但後來沒有下文，克勞佛近期也萌生退役的念頭。

克勞佛曾4度拿下美聯盜壘王，4度入選明星賽，也是快腿的代表，生涯打擊率2成90、480次盜壘成功，還有136轟766打點。