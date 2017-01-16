澳網》又爆冷門說再見 世界第4哈勒普連2年首輪止步
2017/01/16 11:19
哈勒普連2年澳網首輪出局。（歐新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年澳網會內賽今揭開序幕，首日就爆出冷門，世界排名高居第4的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep），今首輪只打了75分鐘就3：6、1：6爆冷輸給世界第52的美國女將羅傑絲（Shelby Rogers）。
生涯6次挑戰澳網的哈勒普，近兩年手感都不佳，不僅去年以第2種子之姿難堪首輪止步，今碰上羅傑絲，全場只進帳1個破發點，而且還沒能完成破發，就草草結束比賽，這也是她在澳網第4次「一輪遊」，在4大滿貫賽中，這是她戰績最差的一站。
哈勒普首輪遭直落二淘汰。（法新社）
羅傑絲爆冷擊敗哈勒普。（法新社）
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