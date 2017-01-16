NBA》這張圖你一定看過！事主楊恩自己都笑了（影音）
2017/01/16 13:11
楊恩的困惑臉在網路上瘋傳。（取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕這張圖你一定看過！湖人隊楊恩（Nick Young）在《透過鏡頭》的一臉疑惑樣，被網友截圖瘋傳，而他本人自己也在看到圖片後笑開懷。
楊恩於節目上的困惑臉在去年爆紅，成為「疑惑臉」的最佳代言人，外媒更直接將他被截取的畫面命名「confused Nick Young」。前日湖人與快艇的「洛杉磯大戰」，喜劇《俏妞報到》演員莫里斯（Lamorne Morris）賽前叫住楊恩，並用手機展示楊恩困惑臉，楊恩轉頭見狀也笑出來，影片上傳後楊恩也在推特上分享自嘲。
楊恩在推特上分享自嘲。（取自推特）
Amazing pic.twitter.com/7AgP9Yr38g— Zach Harper （@talkhoops） January 15, 2017
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