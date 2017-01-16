MLB》包大爺有工作了？傳爭冠勁旅有意爭取

包提斯塔還在等一份合約。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然印地安人的補強動作看似已停止下來，但《Fox Sports》的爆料專家Ken Rosenthal卻透露印地安人仍持續關注中繼投手以及角落內外野手的補強，更不排除網羅身價暴跌的「包大爺」包提斯塔（Jose Bautista）。

Ken Rosenthal指出，印地安人有意簽下包提斯塔，前提是包大爺必須接受降價，36歲的他去年繳出.234/.366/.452的打擊三圍，外加22發全壘打，攻擊指數達.817，打擊仍具威脅性，過去常在關鍵時刻開轟，對亟欲爭冠的印地安人來說會是相當不錯的投資，他若願意降薪加盟將與前藍鳥搭檔英卡納西恩（Edwin Encarnacion）重逢，但由於合格報價的身份，印地安人必須送給藍鳥第2輪的選秀權。