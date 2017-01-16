中職》富邦悍將今開訓 3大咖球星合約還在談

富邦悍將3大球星新合約都還在談，包括林益全在內。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將今天開訓，但3位球星林益全、高國輝、胡金龍的合約仍然還在談，總監陳俊池說，全隊含隊職員共80至90人要簽新合約，目前球員剩10至15人還沒談定，這其中約有一半接近定案，大咖球星則還要再更多時間。

富邦總經理蔡承儒說，畢竟接手第一年，外界期望高，目前也已努力談約，希望以慢慢加薪的方向去談，接手首年，部分成本將投入改善球隊的周邊環境。

蔡承儒說，希望球星們新合約在過年前談定，都能過個好年，也透露今年團隊薪資一定破億。洋將方面，羅力和力猛確定回鍋，第3位洋將預計將聘投手，包含藍斯佛在內有許多人選，考量功能性延攬。

高國輝。（資料照，記者陳志曲攝）