中職》期許自己無限可能 增菘瑋新背號選「8」

增菘瑋。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將今開訓，從戰力外測試中延攬的投手增菘瑋也加入練球，增菘瑋本慣用的42號為陳煥揚所使用，新球季他改穿個位數的「8」號球衣。

投手選擇個位數背號較為少見，增菘瑋說，8這個數字倒著看就是無限大的符號，期勉自己重返職棒後有無限可能。

增菘瑋說，今天首度投入球隊春訓，美式的節奏讓他感到很適應，也有不少以前國家隊的隊友，大家都認識，他的年紀比較大，心態上比較沒有壓力。增菘瑋也感謝綺麗珊瑚球隊、楊清瓏和謝承勳教練一年來的照顧，有了教練和家人的鼓勵，他才有機會重返職棒。