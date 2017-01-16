NBA》哈登、魏少MVP之爭 兩人同日大三元

魏斯布魯克（左）。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕身穿紅色客場球衣，雷霆一哥魏斯布魯克新年報喜，今天面對國王，繳出36分、10助攻與11籃板，締造本季20次大三元，過去三季累積49次，無人能敵，終場雷霆以122：118驚險贏球。

終場前18秒，雷霆握有5分領先優勢，歐拉狄波在三分線上犯規，送給卡森斯三罰機會，雙方縮小到2分差距，國王祭出犯規戰術，歐拉狄波兩罰俱中，時間剩下11秒，國王準備佈署攻勢，卡森斯卻傳球失誤，讓魏斯布魯克成功抄截，拿下兩分，奠定勝基。

魏斯布魯克第四節時完成大三元，但全場也發生7次失誤，隊友歐拉狄波上場40分鐘，攻下23分，替補上陣的中鋒肯特貢獻29分、12籃板。

國王隊卡森斯挹注31分、11籃板與7助攻，同樣也有全能表現，蓋伊則有22分進帳。