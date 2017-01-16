NBA》巴特勒遇「雙夾」投進關鍵致勝球 公牛撞倒灰熊
2017/01/16 13:14
巴特勒（美聯社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕公牛隊麥德莫貢獻生涯新高31分，加上關鍵時刻「一哥」巴特勒突破防守重圍，兩分跳投得逞，公牛讀秒階段衝撞成功，終場以108：104撞翻灰熊。
終場前25秒，雙方戰成104平手，巴特勒貢獻關鍵跳投，麥德莫也把握住罰球機會，將比數拉開到4分，全場兩隊11度平手，戰況膠著，16度互換領先。
公牛隊巴特勒攻下16分，吉柏森18分、8籃板，引領球隊收下近期二連勝，魏德此役則沒有上場。
灰熊隊康利收下28分與8助攻，M.加索則有24分、11籃板進帳。
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