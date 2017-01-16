MLB》洋投貝斯告別火腿 6支大聯盟球隊搶人

〔記者陳人齊／綜合報導〕去年在日本火腿效力的洋投貝斯（Anthony Bass）正在尋找重返大聯盟的機會，據傳已有6支球隊向他表達興趣。

貝斯今年29歲，去年在火腿先發後援2頭跑，14次先發、23次後援，繳出3.65的防禦率，平均每9局送出6.2次三振，但每9局保送率4.1仍偏高。

去年11月貝斯就在推特上向火腿球迷道別，他表示新球季打算回到美國幫助另一支球隊奪冠。

根據大聯盟官網指出，貝斯目前已和5、6支球隊接觸，而他的前東家老虎與遊騎兵被推測可能是他新球季的落腳處。

貝斯將重返大聯盟。（取自推特）