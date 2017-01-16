經典賽》不少大聯盟球員助陣 南韓：荷蘭是勁敵

史邱普。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕WBC世界棒球經典賽將在今年3月開打，各個國家無不積極備戰，南韓媒體報導指出，南韓球員們票選的勁敵，是同組的荷蘭。

南韓在首輪分組將遇上台灣、荷蘭及以色列，南韓媒體報導指出，外界普遍評估，台灣及以色列實力也不差，但在南韓球員的心中，最強的勁敵仍是荷蘭。

荷蘭今年陣容包括金鶯二壘手史構普（Jonathan Schoop）、天使游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）等多名大聯盟球員，還有目前效力日職軟銀的范登赫克（Rick van den Hurk）。

有南韓球員表示，荷蘭今年陣中有不少大聯盟球員參賽，預計實力會比較強，加上范登赫克過去也曾效力韓職三星獅，也可以提供相關情報給球隊。