澳網》單打首輪不敵俄19歲新秀 盧彥勳雙打再拚
2017/01/16 13:42
盧彥勳不敵19歲新秀，澳網男單首輪止步。（美聯社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年澳網會內賽今揭開序幕，台灣男單一哥盧彥勳首輪以盤數1：3不敵從會外賽晉級的俄羅斯19歲新秀盧柏列弗（Andrey Rublev），將於雙打另闢戰場。
世界排名第152的盧柏列弗，2014年曾拿下青少年組法網單打冠軍與溫布頓雙打亞軍，該年一度成為青少年球王。
俄羅斯19歲新秀盧柏列弗。（美聯社）
碰上潛力小將，擁有「挑戰賽之王」美稱的盧彥勳，儘管開賽節奏被打亂，4：4戰平後就未曾落後，以6：4收下首盤，但次盤以3：6讓出，第3盤一度擁有盤末點，又遭到6：7（0：7）逆轉。
關鍵第4盤，盧彥勳一開始陷入0：1落後，雖然一路緊咬，3：3後還是氣力放盡，最終3：6惜敗。
單打止步後，盧彥勳另有雙打賽事，他將與捷克搭檔維斯利（Jiri Vesely）首戰地主組合波爾曼斯（Marc Polmans）／惠廷頓（Andrew Whittington）
盧彥勳不敵19歲新秀，澳網男單首輪止步。（美聯社）
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