NBA》柯瑞厭倦「畏懼騎士」說 改變打法只為...

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明日騎士、勇士將迎接本季的第二交鋒，從上季總冠軍賽算起，勇士已吞下4連敗，賽前杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）面對鏡頭，談起自耶誕大戰後，球隊與個人的轉變。

上月耶誕大戰，勇士一度握有20分以上的領先，但下半場騎士窮追猛趕，最後3秒甚至遭騎士「少主」厄文（Kyrie Irving）單打成功，吞下敗仗。柯瑞受訪時坦言難忘，「你很難遺忘那些時刻，但你必須正視問題，然後去解決他。」

柯瑞自打完騎士後，表現逐漸回溫，過去8戰場均可貢獻27.1分、4.9籃板、6.1助攻，包括每場3.9記三分球，比起耶誕大戰之前的24.1分、4.2籃板、5.8助攻，表現可說是好上不少。

杜蘭特認為，與騎士一役的挫敗令柯瑞打法改變，「他打得更侵略，他痛恨、厭倦人們告訴他他害怕騎士，柯瑞已經提升到另外個層級了，完全不同的。」

先前杜蘭特提到，每個球季的1月總是特別重要，「1月打得好不好，幾乎可以奠定下半季的成功與否了。」2017年開始至今，勇士繳出5勝1敗的戰績，目前仍以34勝6敗的成績穩坐聯盟龍頭寶座。