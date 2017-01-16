MLB》美媒預測名人堂名單 前洛磯強打、最會轟二壘手都在內

〔體育中心／綜合報導〕2017大聯盟名人堂結果即將在台灣時間19日公布，雅虎大聯盟專欄整理出有機會入選的名單，包括二壘手肯特（Jeff Kent）、麥格夫（Fred McGriff）、「雨刷伯」薛菲爾德（Gary Sheffield）、前小熊隊強打索沙（Sammy Sosa）、終結者華格納（Billy Wagner）、前洛磯隊強打華克（Larry Walker）。

呼聲最高的前洛磯隊強打華克，是1990至2000年最活躍的球員之一，一共拿下了三次打擊王、七次金手套，並在1997年獲選國聯最有價值球員。生涯平均0.313打擊率，累積383全壘打、1311得分令人非常驚艷。

前洛磯隊強打華克。（資料照）

在去年得到超過兩成選票麥格夫，19年的職業生涯中待過過藍鳥、教士、勇士、魔鬼魚（現光芒）、小熊、道奇隊，但沒有在任何一隊待超過五年。

麥格夫。（資料照）

2009年退休的肯特是大聯盟史上最會轟全壘打的二壘手，他在去年也得到16%的選票，17年的輝煌職棒生涯待過藍鳥、大都會、印地安人、巨人、太空人與道奇隊，生涯轟出2461支安打，累積377全壘打、1518分打點。

肯特。（資料照）