MLB》道奇搶不下多齊爾 找金斯勒當備胎
2017/01/16 15:47
金斯勒。（USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕道奇追逐雙城二壘手多齊爾（Brian Dozier）已不是新聞，不僅在11月就已和雙城球團接洽，甚至一度傳出願讓出頂級新秀里昂（Jose De Leon），但由於價碼談不攏，道奇轉向老虎隊金斯勒（Ian Kinsler）作為備案。
根據《波士頓環球報》記者Nick Cafardo報導指出，道奇若沒辦法交易多齊爾，將轉向老虎隊金斯勒作為備案，且道奇早在去年11月就詢問過金斯勒，而雙城開出的價碼又居高不下，使得道奇改變目標的機率又大幅增加。
34歲的金斯勒上季繳出0.288/0.348/0.484的打擊三圍和28轟，也是美聯二壘手金手套得主，他今年還有1100萬美元的保證合約待走，以及2018年1000萬美元（500萬買斷金）的選擇權，雖然金斯勒先前曾表示不願在沒有延長合約的情況下放棄拒絕交易條款，且道奇剛好是金斯勒拒絕交易名單的10支隊伍之一，但今年季末沒有其他球隊對二壘手有需求，而老虎則有意清出薪資，考慮交易掉游擊手鷹俠（Jose Iglesias）以達到豪華稅門檻。
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