SBL》達欣訓練營 黃鎮擔綱總教練
2017/01/16 14:12
達欣訓練營，射手黃鎮擔任總教練。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕暫居龍頭的達欣和台北市中正運動中心合作，將於18日舉辦籃球訓練營，去年暑假由達欣張智峰、岳瀛立、范耿祥擔任教練，吸引許多愛好籃球的青少年近距離與偶像互動，今年增加特製的射手訓練球，透過教練私藏的訓練方法及籃球戰術，提升小球員不一樣的籃球觀念和訓練方式，射手黃鎮則擔任本次的總教練。
今年教練團之一范耿祥說：「這次的訓練營，添加了特製訓練球，教練動作矯正後，再跟著球上軌跡練習投球出手手感，會有事半功倍的收穫。」報名至1月16日截止，民眾可到中正運動中心報名。
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