MLB》已是人生勝利組 小熊老大還是不滿足

布萊恩在球迷會上接受媒體訪問。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）去年幫助球隊拿下世界大賽冠軍，自己也奪下MVP，加上又剛與妻子完婚，近期喜事連連，不過他並沒有因為好表現而就此滿足，他日前在球迷會上發下豪語，期待能夠繼續進步。

「當你感到滿足時，就是你開始變差的時候」布萊恩日前在小熊的球迷會表示，他並不會因為現在的好表現而滿足，而是期待持續進步，「我討厭平庸，也不想要就此安定下來或是因此感到滿足，我喜歡滿場跑，喜歡進步，也愛跑壘，我還要想打出更多全壘打」。

現年25歲的布萊恩是大聯盟二年級生，2015年時他拿下新人王，去年則幫助小熊奪下世界大賽冠軍，自己也獲選國聯MVP，並繳出2成92打擊率、39發全壘打的成績，表現相當亮眼。

布萊恩去年球季所設定的目標是減少三振數，而他的三振數確實也從2015年的199次下降到154次，「這是很理想的，但還真的很難做到」布萊恩表示，訂下目標後，只要是自己想要的，他就會告訴自己，「我一定可以做的到」，不會輕易懈怠。

布萊恩日前出席小熊球迷會。（美聯社）