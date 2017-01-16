經典賽》專家看好進冠軍戰 荷蘭或成最大黑馬
2017/01/16 15:06
史構普（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕隨著經典賽開打時間的逼近，大聯盟官網近日也開始撰文分析各隊實力，其中與我國同為B組的荷蘭隊今年被專家看好有機會闖進冠軍戰。
專欄作家Austin Laymance做出分析，認為荷蘭隊的內野陣容有如銅牆鐵壁，將佔極大優勢，陣中一字排開有柏格茲（Xander Bogaerts）、西蒙斯（Andrelton Simmons）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）3名游擊底子的球員在調度上將容易許多。
柏格茲（USA Today Sports）
二壘手有金鶯新星史構普（Jonathan Schoop）把關，他去年敲出生涯新高的25發全壘打，若加上其他內野手，荷蘭去年共敲出70轟、285分打點，柏格茲拿過2屆銀棒獎，西蒙斯也獲2座金手套的肯定，荷蘭不但守備優異，打擊火力更是驚人。
投手部分目前荷蘭只有曾上大聯盟的范登赫克（Rick Vanden Hurk）確定擔任先發，荷蘭隊還在期盼道奇能讓王牌救援簡森（Kenley Jansen）入隊，若順利將讓荷蘭的投手戰力大升級。
西蒙斯（美聯社）
綜觀上述分析，Austin Laymance評估荷蘭要在首輪晉級應不成問題，樂觀一點還有機會闖進冠軍戰，但荷蘭也並非毫無弱點，Austin Laymanc認為，簡森尚未允諾出賽可能對荷蘭引發衝擊，他今年才剛與道奇簽下5年8000萬美元的大約，球團不一定會願意放人。
荷蘭2013年曾2度擊敗強敵古巴闖進4強，締造隊史最佳成績，雖然至今還沒有大咖先發投手助陣，但整體實力仍不容小覷。
葛瑞戈爾斯（美聯社）
簡森（法新社）
相關新聞
- 經典賽》不少大聯盟球員助陣 南韓：荷蘭是勁敵
- 日補2強投 「全日投」拚經典？
- 經典賽》前道奇塞揚救援退休6年 如今披上國家隊戰袍
- 經典賽》藍鳥鐵捕加入加拿大隊 卻想守游擊不蹲捕？
- 經典賽》阪神火球王牌 藤浪晉太郎正式入選日本隊
推薦新聞
-
NBA》羅培茲用「臉部助攻」 讓隊友灌籃（影音）2017/01/16 16:26
-
中職》胡金龍盼複數年約 希望過年前談定2017/01/16 15:50
-
MLB》美媒預測名人堂名單 前洛磯強打、最會轟二壘手都在內2017/01/16 15:50
-
中職》球員生涯倒數計時 林英傑最後一次用19號2017/01/16 14:40
-
MLB》已是人生勝利組 小熊老大還是不滿足2017/01/16 14:38