經典賽》專家看好進冠軍戰 荷蘭或成最大黑馬

史構普（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著經典賽開打時間的逼近，大聯盟官網近日也開始撰文分析各隊實力，其中與我國同為B組的荷蘭隊今年被專家看好有機會闖進冠軍戰。

專欄作家Austin Laymance做出分析，認為荷蘭隊的內野陣容有如銅牆鐵壁，將佔極大優勢，陣中一字排開有柏格茲（Xander Bogaerts）、西蒙斯（Andrelton Simmons）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）3名游擊底子的球員在調度上將容易許多。

柏格茲（USA Today Sports）

二壘手有金鶯新星史構普（Jonathan Schoop）把關，他去年敲出生涯新高的25發全壘打，若加上其他內野手，荷蘭去年共敲出70轟、285分打點，柏格茲拿過2屆銀棒獎，西蒙斯也獲2座金手套的肯定，荷蘭不但守備優異，打擊火力更是驚人。

投手部分目前荷蘭只有曾上大聯盟的范登赫克（Rick Vanden Hurk）確定擔任先發，荷蘭隊還在期盼道奇能讓王牌救援簡森（Kenley Jansen）入隊，若順利將讓荷蘭的投手戰力大升級。

西蒙斯（美聯社）

綜觀上述分析，Austin Laymance評估荷蘭要在首輪晉級應不成問題，樂觀一點還有機會闖進冠軍戰，但荷蘭也並非毫無弱點，Austin Laymanc認為，簡森尚未允諾出賽可能對荷蘭引發衝擊，他今年才剛與道奇簽下5年8000萬美元的大約，球團不一定會願意放人。

荷蘭2013年曾2度擊敗強敵古巴闖進4強，締造隊史最佳成績，雖然至今還沒有大咖先發投手助陣，但整體實力仍不容小覷。

葛瑞戈爾斯（美聯社）

簡森（法新社）