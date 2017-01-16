中職》球員生涯倒數計時 林英傑最後一次用19號

林英傑向Lamigo桃猿報到。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕林英傑今天下午1點抵達屏東，正式向Lamigo桃猿報到，量製生涯第7件球衣，他表示，Lamigo可能是生涯最後1支效力的球隊，所以要最後1次穿19號。

林英傑在高苑工商時就用19號，進職棒後在高屏雷公、誠泰COBRAS都繼續用，2008年底返台重回中職，歷經興農牛、義大犀牛、中信兄弟3隊都沒機會用到19號，猿隊因為前2年用19號的洪宸宇離隊，特地為他保留。

林英傑指出，自2005年底去打日職起，就沒再使用過19號，猿隊是中職目前唯一還與台灣大聯盟有淵源的球隊，總教練洪一中是他還是職棒菜鳥時的捕手，加入猿隊有種「回到起點」的感覺，再穿回19號也算有始有終。

林英傑表示，自己5月就滿36歲，球員生涯差不多要到終點，感謝猿隊還願意給他機會，他會用「最後1支球隊」的心情去打今年球季，「7件球衣真的很多了，應該不會再穿到第8件了。」他笑說。

林英傑在誠泰時期穿19號球衣，如今加盟桃猿將可能是最後一次披上19號戰袍。（資料照，記者林正堃攝）