MLB》市場最夯盲砲 金鶯、遊騎兵打算搶人
2017/01/16 15:12
卡特（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕仍在市場待價而沽的國聯全壘打王卡特（Chris Carter）在進入2017年後開始有了詢問度，根據卡特經紀人Dave Stewart的說法，自元旦起已有至少4支球團表達興趣，其中以金鶯、遊騎兵最有機會網羅。
卡特今年而立，去年轟出生涯新高的41轟成為國聯全壘打王，但季後仍不獲釀酒人續約，打擊三圍.222/.321/.499的他是目前市場上最具砲火的一壘手。
不過金鶯與遊騎兵都沒將卡特列為頭號目標，因為2隊各自有川柏（Mark Trumbo）、拿波里（Mike Napoli）的合約要搞定，一般預料卡特的新東家還不會太快出爐，經紀人Dave Stewart也表示，可能還需要再過一週動向才會明朗。
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