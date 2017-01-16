MLB》崔志萬轉戰洋基 獲大聯盟春訓邀請
2017/01/16 15:42
崔志萬。（資料照，美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕韓籍自由球員崔志萬和洋基簽下小聯盟約，並附帶大聯盟春訓邀請。
根據外電報導，崔志萬簽下一紙70萬美元合約，除了受邀大聯盟春訓邀請外，若崔志萬能拚上大聯盟，還能再獲得40萬美元激勵獎金。
崔志萬在小聯盟打拚5年，去年終於在大聯盟亮相，曾守過一壘和外野，112打數敲出19安、5發全壘打和12打點，打擊率1成70，另有2次盜壘成功。
天使隊季末簽下雷維爾（Ben Revere）補強外野戰力，崔志萬因此被移出40人名單，拒絕下放小聯盟的他選擇恢復自由身，如今轉戰洋基，也有望繼去年後再度登上大聯盟。
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