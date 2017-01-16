中職》投手群接近30人 葉總注重栽培新人

富邦悍將今開訓。（資料照，記者黃志源攝）



〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將球員名單中，投手人數眾多，連同新加盟的增菘瑋和3位洋投，投手群接近30人。不過，按照總教練葉君璋的規劃，不少年輕投手還要在二軍磨練，扣除掉還在培育的投手，其實戰力沒那麼多。

葉總點名陳明軒、黃亦志、范玉禹和林政賢，今年有機會上一軍先發，年輕新秀陳仕朋、彭世杰則還要再磨練，到一定程度之後才可能在一軍亮相，葉總說，不只投手，野手申皓瑋等新秀也是一樣情況，除非好到不能再好，否則都要一段時間培養。

新加盟富邦悍將投手增菘瑋（中）。（記者黃志源攝）



義大今年二軍總教練交給剛延攬不久的郭勇志，郭勇志同時和林正豐共同擔任投手教練，原二軍總教練許國隆則專心擔任打擊教練。郭勇志說，球隊的新秀資質都很好，今年要幫助葉總培育更多未來的可用之兵。

富邦悍將新任二軍投手教練郭勇志。（記者黃志源攝）



富邦悍將春訓投手群。（記者黃志源攝）

