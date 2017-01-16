中職》胡金龍盼複數年約 希望過年前談定

富邦悍將胡金龍。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將身為衛冕軍，開訓士氣高昂，但3位主將胡金龍、高國輝和林益全合約都未談定。胡金龍說，自己的希望是兩到三年的合約，也因為之後要參與經典賽集訓，希望過年前就能談定。

經典賽台灣隊2月初移師澳洲，在此之前，胡金龍希望自己的合約就能談妥，至於合約年限和是否為球員生涯最後一張合約，現年32歲的胡金龍說，未給自己設限，能打到幾歲就打到幾歲。

胡金龍去年多半擔任外野手，僅守過5場一壘，他透露今年春訓和往年一樣，內野二壘、游擊兩個位置也有練，靠著練球找感覺，至於一壘則還不太適應，「一壘比較不好玩，因為每顆球都太想接，常常沒補位。」